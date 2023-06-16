Денис Пушилин: Ситуация в районе Времевского выступа по сравнению с предыдущими сутками стабилизировалась

Денис Пушили сообщил, что российская армия контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Республике. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня, сообщил, что ситуация в районе Времевского выступа по сравнению с предыдущими сутками стабилизировалась. Об этом он сообщил информационному агентству ТАСС.

- За последнюю ночь по сравнению с предыдущими сутками ситуация в районе Времевского выступа стабилизировалась, - ответил глава ДНР.

По словам Дениса Пушилина, украинская армия пыталась несколько раз атаковать российские позиции в районе населенного пункта Макаровка, но подразделение ОБТФ «Каскад» уничтожили не одну вражескую технику, и противник отступил. Он добавил, что российская армия контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления. Врио Главы ДНР отметил, что российские военнослужащие провели работу над ошибками.

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