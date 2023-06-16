«Почта Донбасса» к 70-летию Донецкого травматологического центра выпустили почтовые конверты и карточки

К 70-летию Донецкого травматологического центра предприятие выпустило в продажу конверт и карточку тиражом по 700 экземпляров. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

Государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» к 70-летию Республиканского травматологического центра выпустили почтовые конверты и карточки. Также новый выпуск приурочен Дню медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- В частности, в продажу поступили конверт и карточка тиражом по 700 экземпляров. На конверте изображен главный фасад больницы со стороны улицы Артема. Здание выполнено в стиле послевоенного классицизма и является памятником архитектуры города. На обороте конверта — история медучреждения, - отмечают в госпредприятии.

Напомним, что ГУП «Почта Донбасса» с 2015 года выпустила больше 320 марок в Донецкой Народной Республике. Также за годы существования предприятия выпустила более 30 почтовых памятных виньеток. Также в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге «Почта Донбасса» стала обладателем диплома и золотой медали Международной филателистической выставки «Россика-2022».

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