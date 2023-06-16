Пушилин уверен, что востребованный механизм СЭЗ даст мощный импульс к развитию ДНР

Пушилин заявил о готовности новых регионов опробовать экспериментальные форматы СЭЗ. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В новых регионах России ожидают принятия закона о свободной экономической зоне (СЭЗ). Его востребованный механизм даст территориям мощный импульс к развитию. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе выступления на площадке Петербургского международного экономического форума.

- Интересно было послушать коллег из других регионов, которые давно уже работают с использованием преференциальных режимов. Всего их в стране 12, что интересно - все зоны, работающие в этих режимах, себя окупили, - отметил руководитель Республики.

Он уточнил, что в соответствии с законопроектом, свободная экономическая зона должна быть создана на срок до конца 2050 года с возможностью продления. Для участников СЭЗ предлагают установить налоговые льготы и минимальный объем капитальных вложений для инвестиционных проектов в первые три года.

- Ко второму чтению законопроекта внесено немало интересных моментов, посмотрим, какие из них пройдут. Уверен, что востребованный механизм СЭЗ даст Республике мощный импульс к развитию, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

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