В МЧС ДНР рассказали, что больше всего взрывоопасных предметов найдено в Волновахе и Мариуполе

Работы по разминированию территории ДНР продолжаются. Фото: МЧС России

С февраля прошлого года больше всего взрывоопасных предметов было обнаружено в Волновахе и Мариуполе. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Говоря о разминировании в период с февраля 2022 года, в Волновахе в прошлом году саперы МЧС Донецкой Народной Республике уничтожили порядка 18,5 тысячи ВОП, в Мариуполе при обследовании и очистке местности было уничтожено свыше 64 тысяч взрывоопасных предметов, - отмечают в МЧС Республики.

Также саперы продолжают разминирование, однако на территории рядом с линией соприкосновения сейчас достаточно сложно заниматься этой работой, так как украинские боевики наблюдают за работой МЧС, с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что в Петровском районе Донецка обнаружен ВОГ и мины «Лепесток». Взрывоопасные предметы обнаружены на улице Леси Украинки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саперы МЧС ДНР уничтожили порядка 15 тысяч ВОП

Ликвидация взрывоопасных предметов продолжается (подробнее)