Донецкий политех не могут капитально отремонтировать из-за обстрелов ВСУ

Летом вуз намеревался заняться строительством нового учебного корпуса на месте разрушенного обстрелами корпуса №3. Фото (архив): ДАН

В столице ДНР не могут полностью отремонтировать здания Донецкого национального технического университета из-за опасности обстрелов ВСУ. Об этом сообщил ДАН ректор вуза Александр Аноприенко.

Он уточнил, что этим летом к строительным работам планировали приступить на месте наиболее пострадавшего учебного корпуса №3, куда попали более десятка крупнокалиберных снарядов. Однако учитывая, что само здание создавалось еще в 1930-е годы и пережило Великую Отечественную войну, сочли гораздо целесообразней построить на его месте новый, современный корпус, чем пытаться вновь отремонтировать старый.

По словам Аноприенко, незначительные повреждения вуз старается устранить своими силами. Однако разрушения от обстрелов получили больше половины зданий университета.

- В основном повреждены корпуса в районе студгородка, но и здесь, в южном кампусе, где у нас административный центр, тоже были единичные прилеты по отдельным корпусам. Последствия, в основном, мы восстановили, а вот есть более серьезные повреждения - корпус № 7, спортивный манеж получил несколько тяжелых попаданий, бассейн получил повреждения, после которых нужен его капитальный ремонт, - рассказал он.

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