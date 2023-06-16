Мэр Мариуполя поручил разобраться в причинах неполного заселения новостроев

Часть новых домов в городе заселена лишь частично. Фото: ТГ/Пушилин

В Мариуполе получившие ордера на новое жилье граждане не спешат заселяться в квартиры. В чем причина - разберутся городские власти. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам совещания с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации.

По словам градоначальника, возведенные для горожан дома не могут оставаться полупустыми.

- Активизируем работу по выявлению причин, по которым мариупольцы, получившие ордера на новое жилье, не спешат заселять свои квартиры. В этом вопросе нужна предельная ясность. Новостройки не могут стоять полупустыми, - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава администрации Мариуполя дал поручение провести ревизию заселения горожан в новостройки. Часть новых домов в городе заселена лишь частично, хотя жителям выдали порядка 1600 ордеров на новые квартиры. Задача властей - выяснить причины, по которым горожане не спешат их обживать.

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