Минобороны РФ: На Донецком направлении отражено пять атак ВСУ

ВС РФ на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки Южная группировка войск отразила пять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом в пятницу 16 июня сообщили в Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

Также украинская сторона потеряла до 215 человек личного состава, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20. В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Новгородское ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Напомним, 15 июня в ведомстве сообщили, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск сбит украинский истребитель Су-27.

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