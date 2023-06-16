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НовостиПолитика16 июня 2023 8:43

Минобороны РФ: На Донецком направлении отражено пять атак ВСУ

Украинская сторона несет большие потери
Владислав ГУЩИН
ВС РФ на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

ВС РФ на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки Южная группировка войск отразила пять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом в пятницу 16 июня сообщили в Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

Также украинская сторона потеряла до 215 человек личного состава, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20. В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Новгородское ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Напомним, 15 июня в ведомстве сообщили, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск сбит украинский истребитель Су-27.

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