Власти ищут возможности для временного расселения горожан, в чьих домах сейчас ведутся восстановительные работы. Фото: ТГ/Иващенко

В Мариуполе систематизируют объекты, выделенные под маневренный фонд. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам утреннего совещания с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации.

Он отметил, что в городе продолжат работу по заключению договоров с поставщиками коммунальных услуг.

- Продолжаем систематизацию объектов маневренного фонда и работу по заключению общежитиями договоров с ресурсопоставляющими компаниями, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее в Мариуполе обсудили вопросы обустройства общежитий маневренного фонда. Власти проверяют наличие необходимых условий для временного проживания горожан, в чьих домах ведутся восстановительные работы. Отметим также, что в ДНР пополнили маневренный фонд Мариуполя. С этой целью были национализированы гостиницы и общежития города, расположенные в Ильичевском и Приморском районах.

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