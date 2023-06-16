В ДНР можно оформить региональную выплату при рождении ребенка
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Донецкой Народной Республике можно оформить региональную выплату при рождении ребенка. Единовременная помощь назначается одному из родителей ребенка, в том числе несовершеннолетнему, усыновителю, опекуну или временно назначенному опекуну. Об этом сообщает Министерство труда и социальной политики региона.
- Помощь выплачивается родителю, опекуну или временно назначенному опекуну, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка, а усыновителю – не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения (документа) об усыновлении ребенка, - отмечают в ведомстве.
В Министерстве труда и социальной политики региона сообщили, что размер помощи составляет 22 тысячи рублей.
- Чтобы получить средства необходимы следующие документы: заявление, документ, удостоверяющий личность, ИНН, копия свидетельства о рождении ребенка, оригинал справки для выплаты в связи с рождением ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, копия решения (документа) уполномоченного органа об установлении опеки или предварительной опеки, копия решения (документа) об усыновлении, - добавили в министерстве.
Напомним, что с начала года жителям ДНР выплатили пенсий на сумму свыше 41 миллиарда рублей. На выплату социальных пособий в регионе направили свыше четырех миллиардов рублей.
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