В ДНР можно оформить региональную выплату при рождении ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике можно оформить региональную выплату при рождении ребенка. Единовременная помощь назначается одному из родителей ребенка, в том числе несовершеннолетнему, усыновителю, опекуну или временно назначенному опекуну. Об этом сообщает Министерство труда и социальной политики региона.

- Помощь выплачивается родителю, опекуну или временно назначенному опекуну, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка, а усыновителю – не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения (документа) об усыновлении ребенка, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве труда и социальной политики региона сообщили, что размер помощи составляет 22 тысячи рублей.

- Чтобы получить средства необходимы следующие документы: заявление, документ, удостоверяющий личность, ИНН, копия свидетельства о рождении ребенка, оригинал справки для выплаты в связи с рождением ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, копия решения (документа) уполномоченного органа об установлении опеки или предварительной опеки, копия решения (документа) об усыновлении, - добавили в министерстве.

Напомним, что с начала года жителям ДНР выплатили пенсий на сумму свыше 41 миллиарда рублей. На выплату социальных пособий в регионе направили свыше четырех миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторая перехватывающая парковка в Новоазовском районе ДНР готова на 30%

В эксплуатацию парковка будет сдана в июле (подробнее)