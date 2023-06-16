Донецкие бойцы уничтожили бронетранспортер ВСУ американского производства вместе с экипажем

Перемещение техники ВСУ выявили тепловизоры. Фото: УНМ ДНР

Донецкие бойцы из 58-й отдельной гвардейской бригады специального назначения продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Сообщается, что они уничтожили натовскую технику украинских боевиков. Информацию об этом обнародовало в своем телеграм-канале управление Народной милиции ДНР.

Уточняется, что разведчики выявили перемещение техники ВСУ по тепловизорам, после чего открыли по ней огонь.

- Разведчики 58 отдельного батальона специального назначения (3 обСпН НМ ДНР) с помощью тепловизоров обнаружили перемещение натовской техники противника, а именно БТР «М113». Одним метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса техника вместе с экипажем была уничтожена, - рассказали в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что погода позволила ВСУ использовать поля для переброски резервов к Марьинке. Киев не считается с потерями и продолжает направлять дополнительные силы в город.

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