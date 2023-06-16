Вторая перехватывающая парковка в Новоазовском районе ДНР готова на 30%

Вторая перехватывающая парковка в Новоазовском районе будет сдана в июле. Фото: ЕР ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжают строительство второй перехватывающей парковки в Новоазовском районе. Сейчас она готова на 30%, и в эксплуатацию парковка будет сдана в июле.

- Сейчас завершаются работы по отсыпке территории. В эксплуатацию парковка будет сдана в июле, - отмечают в ЕР ДНР.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике первая перехватывающая парковка для большегрузов заработала в начале июня 2023 года. Сейчас она может принимать более сотни единиц транспорта в день. Здесь оборудованы места для ночлега, санузлы, организована Wi-Fi зона. Скоро планируют открыть столовую.

Ранее глава министерства транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин проверил ход строительства и благоустройства перехватывающих парковок по пути следования в сторону пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в Новоазовском районе.

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