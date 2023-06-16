В ДНР планируют привлечь некоммерческие организации к оказанию помощи ветеранам СВО

Речь идет о расширении возможностей предоставления поддержки участникам боевых действий. Фото: ТГ/Пушилин

Филиал фонда «Защитники Отечества» по ДНР планирует наладить сотрудничество с некоммерческими организациями для оказания помощи ветеранам СВО. Об этом сообщила ДАН руководитель филиала Марина Соловарова.

Она отметила, что речь идет о расширении возможностей фонда в предоставлении поддержки участникам боевых действий.

- В планах еще привлечение некоммерческих организаций, потому что одно дело делаем, хотелось бы еще привлечь «социальщиков». Некоммерческие организации представляют свой профиль деятельности, на днях буквально встречались, чтобы не подменять функции фонда, а дополнять их, - отметила она.

По словам Соловаровой, это нужно для того, чтобы участники специальной военной операции и их семьи получали больше мер помощи. Сообщается также, что в планы фонда входит создание 18 территориальных служб социальных координаторов в разных населенных пунктах ДНР Для этого штат координаторов будет существенно увеличен.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители ДНР обращаются в Фонд «Защитники Отечества» за помощью в получении статуса ветерана боевых действий

В региональном филиале Фонда рассказали, по каким еще вопросам приходят и звонят люди (подробнее)