Погода позволила ВСУ использовать поля для переброски резервов к Марьинке

Бои под Донецком продолжаются. Фото: УНМ ДНР

Погодные условия позволили украинским войскам использовать поля для переброски своих резервов к Марьинке. Об этом сообщил РИА Новости врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Противник использует не только основные дороги для подвоза резервов, а также боеприпасов, но сейчас погодные условия позволяют использовать просто поля, которые не являются препятствием для перемещения противника, - рассказал он.

По словам Пушилина, Киев не считается с потерями и продолжает направлять дополнительны силы в город. Однако это не остановит российских военных.

- В конечном счете, конечно же, мы город освободим, сможем отодвинуть противника от Марьинки. Это если не исключит обстрелы Донецка, то существенно снизит по крайней мере такую возможность у противника, - отметил Пушилин.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться. Глава ДНР считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение российских войск пойдет быстрей.

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