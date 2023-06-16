Пушилин сообщил о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска

Ситуация на флангах достаточно напряженная Фото: Александр КОЦ

Украинские войска пытаются проломить оборону Артемовска и не дать российским военным продолжить дальнейшее наступление. Об этом сообщил РИА Новости врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он заявил, что российские силы препятствуют прорыву ВСУ.

- Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях, - отметил лидер ДНР.

По словам Пушилина, при освобождении Артемовска для украинских войск были перерезаны все основные дороги снабжения, однако погода позволяет им перебрасывать резервы даже по полям.

- Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам - как на левом, так и на правом фланге от Артемовска, - сообщил он.

При этом врио Главы ДНР заверил, что ситуация все равно стабилизируется.

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