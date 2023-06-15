В ДНР нацелены на рациональное использование объектов морского порта Мариуполя

Отмечается высокий запрос региона на морские перевозки. Фото: ТГ/Пушилин

Еще одним итогом второго дня работы на Петербургском международном экономическом форуме для делегации ДНР стало заключение соглашения с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он рассказал, в чем суть достигнутого договора.

- Оно направлено на рациональное использование объектов морского порта Мариуполь и обеспечения безопасности судоходства в его акватории, - заявил премьер.

По словам Солнцева, учитывая высокий запрос региона на морские перевозки, этот документ этот более чем актуальный.

- Работы предстоит немало. Вместе, уверен, справимся, - отметил он.

Напомним, ранее в ДНР придумали, как упростить доставку грузов через Мариупольский морской торговый порт. Суть инициативы заключается в том, чтобы суда, которые прибывают в порт и привозят строительные материалы, отправлять в обратную сторону с зерном. Это позволит оптимизировать логистику и уменьшить стоимость транспортировки грузов.

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