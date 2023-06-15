В ДНР наладят производство трамваев, троллейбусов и электроавтобусов

Производство общественного электротранспорта планируют наладить на территории Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике на территории будущего индустриального парка запустят производство общественного электротранспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соответствующее соглашение.

- На территории создаваемого индустриального парка «Элетромашины Донбасса» организуем производство трамваев, троллейбусов и электроавтобусов, - заявил премьер, отметив, что документ был подписан с гендиректором ООО «Завод электрического транспорта СПУТНИК «Донецк (SPV)» Андреем Дробышевым.

По словам Солнцева, в заключенном соглашении есть некий символизм, поскольку ровно 95 лет назад, 15 июня, в Донецке начал курсировать первый трамвай, связавший центр города с железнодорожным вокзалом.

- По-моему, это хороший знак! - считает премьер Республики.

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