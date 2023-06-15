ДНР за второй день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений

Два соглашения заключили с Промсвязьбанком - о лизинговом финансировании предприятий и инвестиционных проектах по жилищному строительству. Фото: ТГ/Пушилин

Второй день работы Петербургского международного экономического форума принес ДНР 12 соглашений. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Всего на площадке ПМЭФ сегодня подписали 12 соглашений, - заявил он.

Сообщается, что второй день форума начался для региона с заключения соглашения с АНО «Россия - страна возможностей». Были также достигнуты договоренности с братской Республикой Башкирия и Кировской областью, два соглашения заключили с Промсвязьбанком - о лизинговом финансировании предприятий и инвестиционных проектах по жилищному строительству.

Кроме того, было подписано коммюнике о расширении партнерства с Беларусью. Как отметил Пушилин, это стало результатом плодотворной встречи с Президентом Республики Александром Лукашенко, которая прошла в апреле.

Напомним, делегация из Донецкой Народной Республики впервые принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) как представители нового региона России. Форум продлится с 14 по 17 июня.

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