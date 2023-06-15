В Мариуполе поставили задачу выявить объекты, которые не были взяты под восстановление

В городской администрации прошло совещание по проблемным вопросам восстановления Мариуполя. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе местным властям поручили выявить объекты, которые не были взяты под восстановление. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун по итогам совещания по проблемным вопросам восстановления Мариуполя.

Он уточнил, что после проведенной ревизии такие объекты также отремонтируют.

- Поставил главам районов задачу выявить на своих территориях объекты, которые не взяты под восстановление - МКД, СКБ, объекты торговли и т.д. Их тоже будем брать в работу в этом или следующем году. Этот вопрос будет курировать специальная инвентаризационная комиссия, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе выявили более 1200 коммерческих объектов с признаками бесхозности. Владельцев просят подтвердить право собственности на данные объекты в течение трех месяцев. Гражданам напомнили, что в случае отсутствия подтверждения права собственности в указанный срок данные коммерческие объекты будут переданы в муниципальную собственность согласно действующему законодательству.

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