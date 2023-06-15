В ДНР после введения свободной экономической зоны ожидают притока инвесторов

Наиболее привлекательной сферой для привлечения инвестиций является промышленность. Фото: АМК ООО «ЮГМК»

В Донецкой Народной Республике после введения свободной экономической зоны ожидают притока инвесторов. Об этом сообщил ДАН исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Владимир Зверков в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что для региона режим такой экономической зоны является уникальным.

- Мы ожидаем, что у нас будет достаточно большой приток инвесторов. Сейчас в ближайшей перспективе у нашей Корпорации развития Донбасса находится в рассмотрении 60 инвестиционных проектов, все они потенциально могут получить статус участников СЭЗ, - заявил Зверков.

Глава ведомства также уточнил, что согласно предварительным прогнозам больше всего резидентов может оказаться в перерабатывающей и металлургической отраслях, угольном машиностроении и торговле.

Напомним, ранее сообщалось, что для бизнеса в Донбассе создадут специальные налоговые преференции. В ДНР и ЛНР режим свободной экономической зоны начнет действовать с 1 января 2024 года.

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