В Донецке обустроят завод по производству газобетонных блоков. Фото: t.me/solntsev_dnr

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня, сообщил, что в Донецке обустроят завод по производству газобетонных блоков. По его словам, проект предполагает капитальный ремонт производственного корпуса общей площадью пять тысяч квадратных метров. Также он рассказал и об объемах и цене продукции.

- Рассчитываем со временем выйти на бесперебойное производство не менее 10 000 кубов готовой продукции в месяц. Но, главное, на ее реализацию на территории Республики по цене ниже рыночной, - написал Солнцев в своем телеграм-канале.

Отметим, что соглашение о создании было подписано с компанией «Донбасский газобетон». Председатель Правительства ДНР добавил, что он рад инверторам, которые готовы вкладываться в развитие стройматериалов, а также регион нуждается в развитии подобных предприятий.

Напомним, ранее зампред Правительства ДНР рассказал о проблемных точках развития сельского хозяйства в Республике. Артем Крамаренко отметил острую нехватку сельхозтехники и оптово-распределительных центров в регионе.

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