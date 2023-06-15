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НовостиОбщество15 июня 2023 14:01

Заслуженный работник культуры РФ Алла Никитина провела семинар для руководителей школ искусств в Мариуполе

В завершение встречи школы искусств Мариуполя и Санкт-Петербурга подписали договор о творческом сотрудничестве
Владислав ГУЩИН
В Мариуполе прошел семинар для руководителей школ искусств. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе прошел семинар для руководителей школ искусств. Фото: Администрация Мариуполя

Заслуженный работник культуры России, эксперт в области образования, директор Санкт-Петербургской детской школы искусств Алла Никитина провела семинар для руководителей школ искусств в Мариуполе. Она рассказала о важных аспектах организации деятельности детских школ искусств, от которых будет зависеть управленческая и преподавательская эффективность, а также образование детей. Об этом сообщает администрация города.

- Преподаватели этой школы по классу скрипки и баяна – победители различных педагогических конкурсов Мария Мартышева и Альберт Хатмуллин – помимо докладов на семинаре провели мастер-классы для преподавателей и учащихся мариупольских школ искусств, - отмечают в мэрии.

После окончания семинара, школы искусств Мариуполя и Санкт-Петербурга подписали договор о творческом сотрудничестве.

Напомним, что артисты Мариупольской филармонии ко Дню России выступили в поселке Сартана ДНР. Весь концерт в зале не прекращали звучать аплодисменты благодарных зрителей.

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