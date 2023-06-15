В Донецке около двадцати тысяч человек остались без электричества

В Донецке около двадцати тысяч человек остались без электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республике по неизвестной причине пропал свет у половины Кировского и Петровского районов города. Сейчас без электроэнергии осталось около двадцати тысяч человек. Об этом сообщает глава администрации Алексей Кулемзин.

- Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов. Причина аварии устанавливается, пишет мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Петровского и Кировского районов Донецка после нескольких часов затишья. По городу было выпущено 13 артиллерийских снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Около 14:20 зафиксирован обстрел Петровского и Кировского районов Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в Карловке. ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

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