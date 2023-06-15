В ДНР уровень оказания медицинской помощи соответствует общероссийскому

Жители новых регионов России получат качественную медицинскую помощь. Фото: Администрация Главы ДНР

Качество и уровень оказания медицинской помощи в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях соответствуют общероссийским. Об этом сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Уровень медицинских услуг, которые мы можем предоставлять, он на общероссийском уровне, - отметил премьер-министр.

Мишустин поблагодарил всех медиков, принимающих участие в оказании медицинской помощи в новых регионах РФ. В ходе визита в Федеральный центр медицины катастроф он также отметил, что на данных территориях оказываются все виды медицинских услуг, которые доступны в Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР с 1 января 2023 года предусматривается ежемесячная социальная выплата медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе СВО, а также проводящим и участвующим в проведении судебно-медицинской экспертизы. Медикам, оказывающим помощь раненым, будут платить до 100 тысяч рублей.

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