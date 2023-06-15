В ДНР с начала СВО обезвредили взрывоопасных предметов больше, чем за предыдущие годы конфликта

На то, чтобы полностью разминировать Донбасс, потребуется десятки лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На территории Донецкой Народной Республики с начала проведения специальной военной операции (СВО) саперы обнаружили и обезвредили 138 тысяч взрывоопасных предметов. Это больше, чем за все предыдущие шесть лет конфликта. Об этом сообщили ДАН в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- С начала СВО сотрудники Отряда пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР обнаружили и уничтожили порядка 138 тысяч взрывоопасных предметов. Для сравнения с 2015 по 2021 год включительно пиротехники МЧС ДНР обнаружили и уничтожили порядка 135,5 тысяч ВОП, - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что только с начала текущего года по настоящее время на территории Республики были уничтожены более 25 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке был ранен мужчина в результате подрыва на ВОП. ЧП произошло в Ленинском районе города. Как оказалось, мирный житель подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет.

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