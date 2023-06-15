Правительство ДНР утвердило перечень общераспространенных полезных ископаемых по Республике

Правительство ДНР утвердило перечень общераспространенных полезных ископаемых Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Донецкой Народной Республики утвердило перечень общераспространенных полезных ископаемых в регионе. Теперь этот акт в соответствии с российским законом «О недрах» будет направлен на подписание в Министерство природных ресурсов и экологии России.

- В перечень общераспространенных полезных ископаемых по ДНР вошли отдельные виды глины и песков, известняков и песчаников, кварцитов и мела, мергеля и суглинки, - отмечают в правительстве ДНР.

Отметим, что разграничение полезных ископаемых необходимо для дальнейшей подготовки и утверждения перечней участков недр местного значения, а также предоставления права пользования недрами на них.

Ранее в освобожденных районах Донецкой Народной Республике возобновили добычу полезных ископаемых. Ведутся разработки семи месторождений, где добывают гранит, каолин, песок и производят щебень. Также на ряде объектов ведутся подготовительные работы.

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