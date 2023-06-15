СЦКК ДНР: ВСУ возобновили обстрелы Донецка из артиллерии 155 мм

Боевики возобновили обстрел мирных кварталов Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Петровского и Кировского районов Донецка после нескольких часов затишья. По городу было выпущено 13 артиллерийских снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 14:20 зафиксирован обстрел Петровского и Кировского районов Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в Карловке. ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что спустя 15 минут ВСУ вновь открыли огонь по городу, выпустив еще семь снарядов натовского калибра. Последствия обстрелов уточняются.

Напомним, что за ночь украинские боевики три раза открывали огонь по Петровскому району. ВСУ выпустили по нему 15 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Последствия обстрелов уточняются.

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