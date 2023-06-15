В Донецке приостановили движение трамвая из-за возгорания

К счастью, из-за пожара в вагоне никто не пострадал Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке временно приостановили трамвайное движение по маршруту №1, который следует от ДМЗ до железнодорожного вокзала. Трамваи не ходят на участке маршрута от улицы Павла Поповича до улицы Очаковская. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В 13:51 временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 1 на участке улица Павла Поповича — улица Очаковская в Киевском районе города. Причиной остановки послужило возгорание трамвайного вагона. Пострадавших нет, — отметил мэр.

Напомним, что сегодня исполнилось ровно 95 лет с даты появление первого трамвайного маршрута в Донецке. Электротранспорт начал курсировать в городе 15 июня 1928 года и связывал центр с Ж/Д вокзалом. На протяженности всего маршрута было всего четыре остановки — «Совбольница», «Ветка», «Путиловка» и «Вокзал».

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