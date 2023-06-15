Российские войска поразили командный пункт ВСУ в районе Камышевахи в ДНР

Российские войска поразили командный пункт ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в четверг 15 июня в Минобороны РФ.

- В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой Народной Республике поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией было поражено 105 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

Напомним, что российские войска за прошлые сутки у Красноармейска и Краматорска в Донецкой Народной Республике сбили два украинских самолета Су-27. Один был сбит истребительной авиацией ВКС России, а второй противовоздушной обороной. Также артиллеристы 132 бригады первого Донецкого армейского корпуса точным огнем уничтожают украинских боевиков и их позиции на Новгородско-Дзержинском направлении.

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