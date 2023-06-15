Центризбирком РФ разрешил проведение выборов в новых регионах

Глава ЦИК сочла возможным провести выборы в новых регионах в сентябр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Центральная избирательная комиссия России сочла возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях после консультация с министерством обороны и ФСБ. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

— 14 июня ЦИК РФ провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ и получил от них позицию о возможности проведения голосования в четырех новых субъектах в нынешних условиях. Позиция была очень четкая, что выборы проводить можно. Более того, Минобороны РФ прислало в ЦИК письмо с рекомендациями, в каких условиях должно пройти голосование и что ЦИК должен сделать, — отметила глава Центризбиркома.

Новые субъекты впервые примут участие в едином голосовании.

Ранее депутат Народного Совета ДНР, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина заявила, что в ДНР полностью готовы к предстоящим выборам в сентябре. Местная нормативно-правовая база уже приведена в соответствие с нормами федерального закона.

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