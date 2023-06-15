В Старобешевском районе ДНР отремонтируют семь муниципальных дорог

Бурятия продолжает восстанавливать подшефный Старобешевский район Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики отремонтируют семь муниципальных дорог. Порядка 16 тысяч квадратных километров дорожного полотна заменят в Старобешево и Комсомольском. Об этом рассказал глава района Николай Михайлов в рамках прямой линии.

— При содействии Республики Бурятия в 2023 году в Старобешевском районе планируется отремонтировать семь муниципальных дорог. В Старобешево будет восстановлено дорожное покрытие площадью 6600 кв. км, в том числе на улицах Щорса и Мичурина, по переулку Котовского и на проспекте Паши Ангелиной, — отметил глава района.

Николай Михайлов подчеркнул, что в поселке Комсомольское восстановят 9400 кв.км дорожного покрытия, в том числе на улицах Хмельницкого и Маяковского. Все ремонтные работы в районе помогает провести регион-шеф Республика Бурятия.

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