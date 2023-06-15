Штат фонда «Защитники Отечества» в ДНР увеличат до 250 человек

Фонд начал работу в ДНР 1 июня. Фото: Пушилин/ТГ

Количество социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике увеличат в восемь раз — до 252 человек. Это связано с созданием территориальных служб организации. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала руководитель донецкого филиала Марина Соловарова.

— К социальным координаторам есть определенные требования и порядок приема на работу, в частности, обязательно предусмотрено обучение. Сейчас формируем как раз группу к обучению. До нас доведен лимит по Республике — 252 координатора, — поделилась Соловарова.

Руководитель филиала отметила, что обучение прошли уже 33 человека. Сейчас формируется список потенциальных координаторов, желающих обучаться.

Напомним, что ранее в регионе заявили о планах открыть 18 территориальных служб социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Эту работу координирует Минтруда и соцполитики региона, а подобрать подходящие помещения помогают местные власти. Число координаторов в каждом конкретном населенном пункте будет зависеть от численности населения.

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