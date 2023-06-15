В Мариуполе пройдет мастер-класс для талантов в летней художественной школе. Фото: ДАН

В Мариуполе с 15 по 18 июня пройдет мастер-класс для талантов в летней художественной школе, в которой примет участие член Союза художников России директор ФГБПОУ «Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей имени Бориса Иогансона при Российской академии художеств» Татьяна Мищенко. Об этом сообщает администрация города.

- Летняя художественная школа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия имени Сергея Прокофьева» и отдела культуры администрации города Мариуполя, - отмечают в мэрии.

Напомним, ранее «Единый заказчик» завершил восстановление школы искусств в Мариуполе. Работы по реконструкции проводились с сентября 2022 года. Также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал восстановленной школе искусств в Волновахе новые музыкальные инструменты. Среди них — гитара, баян, скрипки и рояли.

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