Спутниковый оператор «Газпром космические системы» начнет работу в ДНР

В ДНР скоро начнет свою работу спутниковый оператор Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Крупнейший частный оператор спутниковой связи «Газпром космические системы» (ГКС) в скором времени начнет работы в Донецкой Народной Республики, а также в других новых регионах страны. Соответствующая информация содержится в перечне лицензий, опубликованных на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отметим, что компания может предоставлять спутниковый интернет и ТВ жителям регионов в случае повреждения наземных каналов связи.

Газпром космические системы — российский и международный оператор спутниковой связи, владелец собственного спутникового ресурса. Компания владеет собственной группировкой связных спутников на геостационарной орбите, основной услугой компании является предоставление спутникового ресурса. Орбитальная группировка ГКС представлена пятью спутниками «Ямал».

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