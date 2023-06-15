Вице-премьер ДНР Толстыкина рассказала, как подростку трудоустроиться в регионе

Подростки с 14 лет могут трудоустроиться только с письменного согласия одного из родителей. Фото: Пушилин/ТГ

Владимир Путин подписал указ, согласно которому для трудоустройства подростков необходимо только письменное согласие одного из родителей. При этом предлагаемая занятость не должна нести вред здоровью или причинять вред нравственному развитию. Об особенностях трудоустройства несовершеннолетних рассказала заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

— Подростки со средним или неоконченным образованием, достигшие возраста 14 лет, получили право в свободное от учебы время устраиваться на работу без согласия органов опеки. Теперь для этого достаточно письменного согласия одного из родителей (попечителя), — отметила вице-премьер.

Предусмотрено, что трудоустройство достигших 14 лет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется с письменного согласия органа опеки или иного законного представителя,

При этом работодателю запрещено принимать несовершеннолетних на работы с вредными или опасными условиями труда, подземные работы, работы в религиозных организациях или работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию.

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