В Донецке утром 15 июня произошел пожар в нежилом здании

В Ленинском районе Донецка зафиксирован пожар в неэксплуатируемом здании. Фото: МЧС ДНР

В столице Республики утром 15 июня 2023 года зафиксировали пожар, который произошел в Ленинском районе города. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Ранним утром по улице Солнечногорской Ленинского района зафиксирован бытовой пожар в неэксплуатируемом здании. Причина возгорания пока неизвестна. Жертв нет, - отмечает глава города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Владимировку. Всего по Республике было выпущено 220 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Также около 04:50 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики выпустили по району 20 ракет со своих позиций, расположенных в Кураховке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ ранили двух мирных жителей ДНР

Всего по Республике было выпущено 220 различных боеприпасов (подробнее)