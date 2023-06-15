Украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов и 20 ракет из РСЗО за ночь

Район ежедневно находится под огнем ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с полуночи трижды открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив порядка 15 артиллерийских снарядов натовского калибра, а также 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 04:50 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики выпустили по району 20 ракет со своих позиций, расположенных в Кураховке, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по району ВСУ также нанесли удары из артиллерии калибром 155 мм около 01:50 и 07:15. Обстрелы велись с позиций боевиков, расположенных в населенных пунктах Карловка и Желанное второе.

Напомним, что за сутки боевики выпустили по Республике свыше 200 различных боеприпасов. Под огнем оказались семь населенных пунктов региона. В результате обстрела два человека получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Донецку

Под обстрел украинских боевиков попали Куйбышевский и Петровский районы (подробнее)