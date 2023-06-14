Заключенные в ходе ПМЭФ-2023 соглашения предусматривают развитие тепличных хозяйств в ДНР

Региону требуются места для выращивания и хранения овощной продукции. Фото: Минагропром ДНР

Заключенные в ходе ПМЭФ-2023 соглашения и инвестиционные проекты предусматривают развитие тепличных хозяйств на территории ДНР. О проблеме длительного хранения овощной продукции и ее распределения рассказал министр агропромышленной политики и продовольствия Республики Артем Крамаренко.

- Для нас это критически важно - наличие таких оптово-распределительных центров, которые позволяли бы нам длительно хранить овощную продукцию из соседних регионов и при этом равномерно ее распределять в течение года. Естественно, это бы благоприятно сказалось и на благосостоянии граждан, и на уровне цен в Республике на эту группу овощей, - отметил он.

Сообщается также, что подписанные на форуме соглашения охватывают помимо этого закладку агропарка и строительство хлебозаводов в ДНР.

Напомним, ранее Правительство ДНР заключило соглашение о сотрудничестве с Росагролизингом. Аграрии Республики крайне заинтересованы в приобретении сельхозтехники на льготных условиях.

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