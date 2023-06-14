В ДНР запустят пилотный проект по созданию предпринимательских классов

В регионе будут открывать предпринимательские классы «под ключ». Фото: Минстрой РФ

В Донецкой Народной Республике запустят пилотный проект по созданию предпринимательских классов. Об этом сообщила в кулуарах Петербургского международного экономического форума советник министра образования и науки ДНР Инга Яппарова.

Она отметила, что регионы начали взаимодействие, подписали соглашение с Министерством образования и науки Москвы, и им был открыт доступ к программам по предпринимательским классам. ДНР станет первой из новых территорий, где будет реализован проект.

По словам Яппаровой, подобные классы позволят школьникам активно развивать навыки ведения бизнеса и в будущем связать свою жизнь с предпринимательством.

- Этот же проект был поддержан «Росмолодежью. Бизнес», и коллеги намериваются с нами вместе открывать предпринимательские классы «под ключ». Мы будем пилотным регионом, после чего, возможно, масштабирование будет и в другие новые регионы, - сказала советник министра.

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