Вторым комплектом спецодежды снабдят в ближайшие дни каждого строителя в Мариуполе

На сегодняшний день местные строители уже восстановили более 500 частных домов в Мариуполе и занимаются ремонтом еще 28 домов. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе городские власти обсудили с представителями местных строительных бригад укомплектованность необходимым инструментом и униформой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

- В ближайшие дни каждого строителя снабдим вторым комплектом спецодежды. Подчеркнул, что при выходе из строя рабочего инвентаря необходимо сразу об этом говорить. Обеспечим замену. На складах в достаточном количестве и инструмент, и униформа, - заявил градоначальник.

По словам Моргуна, на сегодняшний день местные строители уже восстановили более 500 частных домов в Мариуполе, сейчас они занимаются ремонтом еще 28 домов.

- Всего на объектах восстановления трудится 21 бригада, а это 157 строителей из числа местных жителей, - сообщил глава администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе местные стройбригады будут восстанавливать больше 100 домов частного сектора каждый месяц. Количество участников строительных бригад растет с каждым днем. Их также будут привлекать к восстановлению квартир в многоэтажных домах.

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