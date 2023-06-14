Жителям ДНР станет доступна льготная ипотека

Жилье будет предоставляться в ипотеку по льготной ставке. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Жители ДНР смогут приобрести жилье в ипотеку, причем на льготных условиях. Об этом сообщил председатель Правительства Республики Евгений Солнцев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ).

Он уточнил, что в регионе будет действовать программа льготной ипотеки под 2% годовых.

- Нашим жителям станет доступна льготная ипотека. По примеру Дальнего Востока в Республике будет действовать программа льготной ипотеки с годовой ставкой 2%. На Петербургском международном экономическом форуме подпишем соглашение с ПСБ о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, - заявил премьер.

По словам Солнцева, первые три застройщика уже получили разрешения на строительство. Сейчас под него готовят специально отведенные площадки.

Напомним, в Мариуполе планируют построить новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир. Он будет находиться на проспекте Металлургов.

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