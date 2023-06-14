ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия

Документ был подписан в ходе проведения ПМЭФ-2023. Фото: ТГ/Пушилин

Донецкая Народная Республика заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия. Документ был подписан на одной из площадок ПМЭФ-2023. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что республики договорились развивать свои отношения.

- Также подписали соглашение о сотрудничестве между ДНР и Республикой Калмыкия с ее Главой Бату Хасиковым. Оно касается развития торгово-экономических, научно-технических, культурных отношений, - проинформировал лидер ДНР.

Пушилин уточнил, что всего в течение первого дня форума в Санкт-Петербурге Донецкой Народной Республикой было подписано шесть соглашений. Первое из них - с братским Крымом.

- Республика Крым - один из российских регионов, который всегда, еще до вступления ДНР в состав России, оказывал нам поддержку, и сегодня благодаря подписанному соглашению партнерство углубляется, - отметил он.

Напомним, делегация из Донецкой Народной Республики впервые принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ) как представители нового региона России. Форум продлится с 14 по 17 июня.

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