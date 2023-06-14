ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Донецку

Украиские боевики за час выпустили 14 снарядов по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, с 16:55 боевики выпустили 14 снарядов из артиллерии по Петровскому и Куйбышевскому районам города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- В 16:55 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по Петровскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В 17:10 украинские боевики обстреляли Куйбышевский район города, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее ВФУ возобновили обстрелы Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО. Так, в 16:00 под огнем боевиков оказались Кировский и Куйбышевский районы города. Раннее по информации СЦКК ДНР в Ленинском районе Донецка ранен мужчина в результате подрыва на взрывоопасном предмете.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: В Донецке ранен мужчина в результате подрыва на ВОП

ЧП произошло в Ленинском районе города (подробнее)