ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Донецку

Украиские боевики за час выпустили 14 снарядов по Донецку (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, с 16:55 боевики выпустили 14 снарядов из артиллерии по Петровскому и Куйбышевскому районам города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
- В 16:55 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по Петровскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В 17:10 украинские боевики обстреляли Куйбышевский район города, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее ВФУ возобновили обстрелы Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО. Так, в 16:00 под огнем боевиков оказались Кировский и Куйбышевский районы города. Раннее по информации СЦКК ДНР в Ленинском районе Донецка ранен мужчина в результате подрыва на взрывоопасном предмете.
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