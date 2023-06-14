В Мариуполе обсудили вопросы обустройства общежитий маневренного фонда

Под маневренный фонд в основном приспосабливают общежития по всему Мариуполю. Фото (архив): ТГ/Иващенко

Вопрос обеспечения горожан местами в общежитиях маневренного фонда обсуждался властями Мариуполя в ходе утреннего совещания в горадминистрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что основную часть заседания посвятили подготовке к предстоящему Штабу по восстановлению Мариуполя. На нем в числе прочих рассмотрели график ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов, ход восстановления частного сектора, а также обеспечение города необходимой спецтехникой.

- Также обсудили вопросы обустройства общежитий маневренного фонда, заключения договоров с ресурсопоставляющими компаниями и с жильцами общежитий, - заявил мэр.

По словам Моргуна, в ходе совещания присутствующие отдельно указали на необходимость подрядчиков усилить коммуникацию с жильцами восстанавливаемых домов.

- Люди должны четко понимать специфику проводимых работ и сроки, в которые они будут выполнены, - считает градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР пополнили маневренный фонд Мариуполя. С этой целью были национализированы гостиницы и общежития города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР планируют завершить возведение недостроев и пополнить ими маневренный фонд

Это выгоднее и проще, чем сносить и строить здания заново (подробнее)