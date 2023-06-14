В Макеевке отремонтировали три участка дорожного полотна

В городе отремонтировали три участка дорожного полотна. Фото: Администрация города Макеевки

В Советском районе города Макеевки при помощи Свердловской области выполнен ямочный ремонт дороги, а также капитальный ремонт двух участков дорожного полотна в поселке Ханженково. Об этом сообщает администрация города.

- В поселке Ханженково по улице Кирова подрядными организациями выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия, проведено устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, - отмечают в ведомстве.

Также от ж/д переезда до путепровода через железнодорожные пути специалисты отремонтировали 22 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

В администрации города добавили, что новое асфальтное покрытие площадью 7 тысяч квадратных метров уложено и на участке от улицы Дорожная до железнодорожного переезда.

Напомним, что в 2023 году в Донецкой Народной Республики восстановят свыше 200 километров дорог за счет регионов-шефов. Ремонтные работы пройдут в 18 населенных пунктах региона.

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