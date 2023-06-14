Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 13:24

Разрушенный в ходе боев памятник самолету МиГ-17 восстановили в Мариуполе

Он находится в благоустроенном парке в Жовтневом районе
Виктория ПОДАРОВА
Памятник легендарному самолету серьезно пострадал в ходе боев за город. Фото: Моргун/ТГ

Памятник легендарному самолету серьезно пострадал в ходе боев за город. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе специалисты из Санкт-Петербурга восстановили разрушенный украинскими боевиками памятник самолету МиГ-17. Он расположен в парке 50-летия Победы, реконструкцию которого также завершают строители из северной столицы. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Строители восстановили и известный всем мариупольцам памятник самолету МиГ-17. Он существенно пострадал в ходе боевых действий, но теперь опять выглядит новым. В который раз выражаю благодарность нашему городу-побратиму и лично губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за активное участие в работах по восстановлению и благоустройству городской инфраструктуры, — отметил градоначальник.

Напомним, что благоустройство парка в Жовтневом районе должно завершиться к концу июня. Сейчас специалисты возводят скейтпарк и завершают рекультивацию территории. В парке установили спортивные и детские площадки, лавочки и беседки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Мариуполя поручил подрядчикам усилить коммуникацию с жителями поврежденных домов

Горожане должны знать о сроках и этапах восстановления (подробнее)