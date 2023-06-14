Разрушенный в ходе боев памятник самолету МиГ-17 восстановили в Мариуполе

Памятник легендарному самолету серьезно пострадал в ходе боев за город. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе специалисты из Санкт-Петербурга восстановили разрушенный украинскими боевиками памятник самолету МиГ-17. Он расположен в парке 50-летия Победы, реконструкцию которого также завершают строители из северной столицы. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Строители восстановили и известный всем мариупольцам памятник самолету МиГ-17. Он существенно пострадал в ходе боевых действий, но теперь опять выглядит новым. В который раз выражаю благодарность нашему городу-побратиму и лично губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за активное участие в работах по восстановлению и благоустройству городской инфраструктуры, — отметил градоначальник.

Напомним, что благоустройство парка в Жовтневом районе должно завершиться к концу июня. Сейчас специалисты возводят скейтпарк и завершают рекультивацию территории. В парке установили спортивные и детские площадки, лавочки и беседки.

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