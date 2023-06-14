СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрелы Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО. Так, в 16:00 под огнем боевиков оказались Кировский и Куйбышевский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- В 16:00 зафиксирован обстрел ВФУ по Куйбышевскому и Кировскому району города Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО из населенного пункта Карловка, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в Ленинском районе Донецка был ранен мужчина в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Также в результате обстрела вооруженных формирований Украины в населенном пункте Старомихаловка были повреждены частные жилые дома, а также автомобиль и хозпостройка. Еще около 10:20 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций ВСУ, расположенных в Ласточкино. По району было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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