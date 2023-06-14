Администрация Мариуполя призвала горожан стать донорами крови

Сдать кровь в Мариуполе можно по адресу: улица 50 лет СССР, 48. Фото: ДАН

Администрация Мариуполя призвала неравнодушных жителей города стать донорами крови и ее компонентов. Сделать донацию можно на станции переливания крови, а весь собранный материал передадут в городские больницы.

— Весь собранный биоматериал мы передадим в больницы Мариуполя и полковые медпункты. Эта кровь поможет спасти много жизней как гражданских лиц, так и военнослужащих, — отметили медработники.

В пресс-службе администрации добавили, что прием доноров ведется с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 по адресу: улица 50 лет СССР, 48.

— Наряду с горожанами донорами становятся строители из разных регионов России, которые восстанавливают Мариуполь. Сегодня выездная бригада медиков посетила и окрестные поселки, где жители также приняли самое активное участие в акции по сдаче крови, — отметили власти города.

Напомним, что глава Минздрава ДНР также призвал жителей стать донорами. В Донецке кровь и ее компоненты можно сдать в Республиканском центре крови на улице Розы Люксембург, 61

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