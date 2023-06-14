Глава Минздрава ДНР призвал жителей региона сдавать кровь

Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев, а также директор Республиканского центра материнства и детства Анна Железная, депутат Народного Совета Александр Камышов, волонтеры «Единой России» и участники молодежных организаций Республики сдали кровь и ее компоненты. Жителей Республики также призвали принять участие в акции во Всемирный день донора, который отмечается 14 июня.

— Такие акции должны проходить на регулярной основе. Наш Центр крови работает с коллективами, с общественными организациями. Донорское движение должно развиваться, — отметил Дмитрий Гарцев.

Сдать кровь и ее компоненты дончане могут в Республиканском центре крови по адресу: улица Розы Люксембург, 61. Прием доноров в учреждении ведут с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00, в субботу с 8:00 до 12:00.

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