Федеральные оркестры России направят в новые регионы музыкальные инструменты и оборудование

Ранее губернатор ЯНАО передал музыкальные инструменты школе искусств в Волновахе. Фото: Артюхов/ТГ

Оркестры России передадут музыкальным коллективам новых регионов инструменты и оборудование в рамках акции министерства культуры России «Новое звучание». Свое участие подтвердили 22 региональных и федеральных учреждений культуры. Об этом рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

— В первом этапе, который запустим 21 июня, уже подтвердили свое участие 11 федеральных и 11 региональных учреждений культуры. На сегодня коллективы подготовили к передаче в новые регионы более 90 музыкальных инструментов (симфонические, народные, клавишные, духовые и ударные), — отметила министр.

Ольга Любимова подчеркнула, что среди переданной аппаратуры будут уникальные инструменты, в том числе авторской ручной работы мастеров середины XIX века.

— Рада, что все больше наших федеральных учреждений объединяются для важного общего дела — поддержки коллег в новых регионах, чтобы коллективы продолжали радовать жителей постановками и концертами, — поделилась министр в телеграм-канале.

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