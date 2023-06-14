Санкт-Петербург закончит восстановление парка 50-летия Победы в Маруполе к концу июня

В благоустроенном парке установили детские площадки, лавочки и беседки для отдыха. Фото: Моргун/ТГ

Специалисты из Санкт-Петербурга завершают восстановление парка 50-летия Победы в Жовтневом районе Мариуполя. К концу июня благоустройство парка на площади в 10 гектаров будет закончено. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Одно из самых крупных и популярных мест отдыха в Жовтневом районе строители обустраивают с учетом пожеланий горожан. В парке проведено наружное освещение, вымощены тротуарные дорожки, установлены детская, спортивная и баскетбольная площадки, столики для настольного тенниса, подготовлено пространство для интеллектуального отдыха, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что сейчас строители обустраивают скейтпарк и заканчивают рекультивацию территории.

— В который раз выражаю благодарность нашему городу-побратиму и лично губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за активное участие в работах по восстановлению и благоустройству городской инфраструктуры. Мариупольцы никогда не забудут помощи, оказанной Северной столицей, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

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